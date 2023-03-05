Десантники знищили підрозділ військ РФ, які були одягнені в форму ЗСУ

Окупанти продовжують активні наступальні дії.

Десантники знищили підрозділ військ РФ, які були одягнені в форму ЗСУ
© Генеральний штаб ЗСУ

Українські десантиники знищили підрозділ військових РФ на одному з важливих напрямків. Окупанти продовжують активні наступальні дії, однак зазнають чималих втрат в живій силі та військовій техніці, інформують Десантно-штурмові війська в Telegram.

"Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків... У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України. Очевидно воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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