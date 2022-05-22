РоSSия перебросила на Донбасс "Терминаторы": британская разведка оценила планы Кремля

Для усиления своих сил в наступлении под Северодонецком оккупанты задействовали единую группу, в которой на вооружении стоят боевые машины поддержки танков "Терминатор" - центральную группу роSSийских войск.

Об этом свидетельствует новый обзор британской разведки о войне в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

По данным британской разведки, эта группа уже несла значительные потери в войне в Украине, когда пыталась выйти к восточной части Киева в первые дни роSSийского вторжения в феврале.

Как отмечает разведка, БМПТ "Терминатор" созданы, чтобы прикрывать танки после опыта афганской и чеченских войн, информирует Апостроф .

"Северодонецкое направление остается одним из ближайших тактических приоритетов для РФ. Однако с максимум десятью "Терминаторами", которые там задействованы, их применение вряд ли существенно повлияет на ход кампании", - говорится в сообщении.

Фото: Vitaly V. Кузмин/Wikipedia