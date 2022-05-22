Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа
© Офис президента

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года. За ответное решение проголосовали 300 депутатов парламента.

«Утвердить указ президента Украины от 17 мая 2022 №341 «О продлении срока действия военного положения в Украине», - говорится в принятом законе.

Закон должен быть немедленно объявлен через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Как отметили ранее в президентской фракции «Слуга народа», военное положение в Украине продлили сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. При этом в случае необходимости парламент может в любой момент его отменить.

Также, согласно тому же указу президента, продлен срок всеобщей мобилизации до 23 августа.

Отметим, что в прошлый раз действие военного положения было продлено на 30 дней и заканчивается 25 мая.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введение комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров и т.д.


Ирина Знась, ZN.ua

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