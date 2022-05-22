Выходцы из ОПЗЖ создали в Раде новую группу

Народный депутат Верховной Рады, избранный от партии ОПЗЖ, Игорь Абрамович и мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов создали в парламенте новую депутатскую группу «Восстановление Украины», в которую вошли еще 15 депутатов.

Всего в новое депутатское формирование, о создании которого объявили на заседании парламента 22 мая, вошли 17 народных избранников, большинство из которых принадлежали к пророSSийской партии «Оппозиционный блок – За жизнь».

Фото Ярослав Железняк

Фото Ярослав Железняк

Как ранее писали «Схемы», миллиардер Игорь Абрамович вылетел из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РоSSии, но с тех пор не посещает заседание Верховной Рады. При этом журналисты зафиксировали его автомобиль во Франции.