Выходцы из ОПЗЖ создали в Раде новую группу

Один из сопредседателей с начала войны на заседаниях парламента не появлялся, информирует ZN.ua.

Выходцы из ОПЗЖ создали в Раде новую группу
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Верховной Рады, избранный от партии ОПЗЖ, Игорь Абрамович и мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов создали в парламенте новую депутатскую группу «Восстановление Украины», в которую вошли еще 15 депутатов.

Всего в новое депутатское формирование, о создании которого объявили на заседании парламента 22 мая, вошли 17 народных избранников, большинство из которых принадлежали к пророSSийской партии «Оппозиционный блок – За жизнь».

Фото Ярослав Железняк
Фото Ярослав Железняк

Фото Ярослав Железняк
Фото Ярослав Железняк

Как ранее писали «Схемы», миллиардер Игорь Абрамович вылетел из Украины еще до начала полномасштабного вторжения РоSSии, но с тех пор не посещает заседание Верховной Рады. При этом журналисты зафиксировали его автомобиль во Франции.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Дуда и Зеленский выступили в Раде: что они сказалиДуда и Зеленский выступили в Раде: что они сказали
Лишение гражданства: в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроектаЛишение гражданства: в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроекта
"Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію""Это вопрос имиджа": Зеленский пообещал украинцам новую "Мрію"
Лишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителейЛишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителей
В Раде хотят расширить действие закона о люстрацииВ Раде хотят расширить действие закона о люстрации
США готовят новую партию гаубиц M777 для УкраиныСША готовят новую партию гаубиц M777 для Украины
В Кропивницком депутат от ОПЗЖ «под наркотиками» устроил драку с правоохранителямиВ Кропивницком депутат от ОПЗЖ «под наркотиками» устроил драку с правоохранителями
NYT: РоSSия 10 лет строила новую армию, война в Украине показала горький результат этих усилийNYT: РоSSия 10 лет строила новую армию, война в Украине показала горький результат этих усилий
В Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угрозВ Украине создали мобильные бригады для мониторинга химических, радиационных и биологических угроз
НАТО примет новую стратегию отношений с РоссиейНАТО примет новую стратегию отношений с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости