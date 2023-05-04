Колишня ОПЗЖ за час війни допомогла ухвалити понад 250 законів – Чесно

При цьому депутати ексфракції не голосують за постанови і закони проти РФ.

Верховна Рада України не змогла б ухвалити 257 рішень без підтримки членів колишньої «Опозиційної платформи – За життя» від початку лютого 2022 року. Мова йде про 9% ухвалених парламентом рішень, дослідили у Русі «Чесно».

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Зокрема голоси ОПЗЖ допомогли ухвалити закони про скандальну містобудівну реформу (№5655) та правки про скасування пожиттєвого фінмоніторингу для високопосадовців (№8008), інформує ZN.ua .

В організації зазначають, що ексОПЗЖ використовують, коли треба «врятувати» ситуацію та проштовхнути відверто шкідливі ініціативи. В тому числі членів забороненої партії і залишають на високих посадах в парламентських комітетах.

При цьому колишня проросійська фракція ОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях, де був хоч якийсь інтерес країни-агресорки. Наприклад, під час звернення до міжнародних організацій у зв’язку з ескалацією Росією безпекової ситуації навколо України, невизнання незалежності самопроголошених утворень ОРДЛО, голосування за вихід України з угод СНД. Вони не голосували навіть за продовження угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування падіння літака рейсу MH17.