В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777: фото из самолета

В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777, которые уже помогают защищать Украину от роSSийского вторжения.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки поделились деталями и фотографиями, информирует Апостроф .

Так, в ведомстве показали, как гаубицы M777 отправляются в Украину в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине.



