В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777: фото из самолета

В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777, которые уже помогают защищать Украину от роSSийского вторжения.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки поделились деталями и фотографиями, информирует Апостроф.

Так, в ведомстве показали, как гаубицы M777 отправляются в Украину в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине.


Корреспондент Foreign Policy Джек Детч в Twitter со ссылкой на Пентагон отметил, что гаубицы оказались "очень эффективными".


Инна Погрибная, Апостроф

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