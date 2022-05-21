Контрнаступление ВСУ может начаться через полтора месяца — CIT
Специалист отмечает, что общество Украины дает на это мощный запрос, а руководство страны к этому прислушивается, информирует
Учредитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что у ВСУ есть все ресурсы для контрнаступления на Донбассе - он может начаться уже через полтора месяца. Об этом Левиев рассказал во время интервью
"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется," - отмечает он.