Контрнаступление ВСУ может начаться через полтора месяца — CIT

Учредитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что у ВСУ есть все ресурсы для контрнаступления на Донбассе - он может начаться уже через полтора месяца. Об этом Левиев рассказал во время интервью "Медузи" , добавляя, что ВСУ постараются отрезать пути поставок роSSийской армии.

"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется," - отмечает он.