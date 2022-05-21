Бывший украинский военнопленный отсудил у РоSSии миллион гривен

Бывший военнопленный, участник боевых действий на востоке Украины Владимир Фомицкий выиграл суд против РоSSийской Федерации. Его иск удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога, сообщает Радио Свобода .

Суд решил взыскать с РоSSии и акционерного общества «Международный резервный банк» (ранее "Сбербанк") один миллион гривен компенсации морального ущерба в пользу Владимира Фомицкого. Соответствующее решение суда вступило в силу, истец получил соответствующий документ.

Владимир Фомицкий вместе с адвокатом Дмитрием Чернешем судился с РФ в лице ее посольства в Украине, а также роSSийским банком. Судебное разбирательство длилось почти два года.

"Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить выполнение этого решения, где бы эти деньги не лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, пострадавший от агрессии РоSSии", – рассказал Чернеш.

Фомицкий является добровольцем батальона "Кривбасс". В 2014 году его взяли в плен роSSийские силовики при выходе из "Иловайского котла". В заложниках украинский военный пробыл десять дней. После освобождения он был признан непригодным к военной службе.

Отмечается, что иск РФ Фомицкий также направил в Европейский суд по правам человека.

Напомним, бои за Илловайск развернулись в августе 2014 года. В конце месяца Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для оказавшихся в окружении украинских военных. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с роSSийской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо роSSийских укрепленных позиций, однако через некоторое время роSSийские войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.

Согласно данным Национального военно-исторического музея, в боях 7—31 августа 2014 года погибли 368 украинских бойцов, 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.