Бывший украинский военнопленный отсудил у РоSSии миллион гривен

Фомицкий судился с РФ в лице ее посольства в Украине, а также с роSSийскомим банком, информирует ZN.ua.

Бывший украинский военнопленный отсудил у РоSSии миллион гривен
© Володимир Фоміцький / Facebook

Бывший военнопленный, участник боевых действий на востоке Украины Владимир Фомицкий выиграл суд против РоSSийской Федерации. Его иск удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога, сообщает Радио Свобода.

Суд решил взыскать с РоSSии и акционерного общества «Международный резервный банк» (ранее "Сбербанк") один миллион гривен компенсации морального ущерба в пользу Владимира Фомицкого. Соответствующее решение суда вступило в силу, истец получил соответствующий документ.

Владимир Фомицкий вместе с адвокатом Дмитрием Чернешем судился с РФ в лице ее посольства в Украине, а также роSSийским банком. Судебное разбирательство длилось почти два года.

"Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить выполнение этого решения, где бы эти деньги не лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, пострадавший от агрессии РоSSии", – рассказал Чернеш.

Фомицкий является добровольцем батальона "Кривбасс". В 2014 году его взяли в плен роSSийские силовики при выходе из "Иловайского котла". В заложниках украинский военный пробыл десять дней. После освобождения он был признан непригодным к военной службе.

Отмечается, что иск РФ Фомицкий также направил в Европейский суд по правам человека.

Напомним, бои за Илловайск развернулись в августе 2014 года. В конце месяца Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для оказавшихся в окружении украинских военных. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с роSSийской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо роSSийских укрепленных позиций, однако через некоторое время роSSийские войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.

Согласно данным Национального военно-исторического музея, в боях 7—31 августа 2014 года погибли 368 украинских бойцов, 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Президент отозвал посла Нигерии и КамерунаПрезидент отозвал посла Нигерии и Камеруна
Блок рекламы


Похожие новости
Генерал бундесвера: Война РоSSии с Украиной зайдет в тупикГенерал бундесвера: Война РоSSии с Украиной зайдет в тупик
Каспарова и Ходорковского объявили иноагентами в РоSSииКаспарова и Ходорковского объявили иноагентами в РоSSии
Атаки участились: Путин пожаловался на кибервойну против РоSSииАтаки участились: Путин пожаловался на кибервойну против РоSSии
МИД Канады сообщил о новых санкциях против РоSSии, в списке алкоголь и икраМИД Канады сообщил о новых санкциях против РоSSии, в списке алкоголь и икра
Во дворах - кладбища: еще один украинский город почти перестал существовать, фотоВо дворах - кладбища: еще один украинский город почти перестал существовать, фото
В Польше заявили о готовности идти на решительные шаги для защиты от агрессии РоSSииВ Польше заявили о готовности идти на решительные шаги для защиты от агрессии РоSSии
Бывшему канцлеру Германии Шредеру в ФРГ урезали субсидирование на почти пол миллиона евроБывшему канцлеру Германии Шредеру в ФРГ урезали субсидирование на почти пол миллиона евро
В РоSSии началась подготовка к всеобщей мобилизации - разведкаВ РоSSии началась подготовка к всеобщей мобилизации - разведка
В РоSSии уже как минимум 12 раз пытались поджечь военкоматы — Генштаб ВСУВ РоSSии уже как минимум 12 раз пытались поджечь военкоматы — Генштаб ВСУ
Как в РоSSии и Беларуси: правозащитники критикуют законопроект о наказании за "оскорбление полицейского"Как в РоSSии и Беларуси: правозащитники критикуют законопроект о наказании за "оскорбление полицейского"
Последние новости
Подгружаем последние новости