Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области

В результате ракетного обстрела Ровенской области пострадали шестеро человек, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Состояние пострадавших стабильное.

«Погибших нет, шесть человек получили травмы, им предоставлена помощь в медицинских заведениях области. Состояние пострадавших стабильное», – рассказал Коваль.

Глава ОВА призвал жителей Ровенской области воздержаться от участия в массовых мероприятиях на протяжении следующих суток. Ведь угроза повторных ракетных ударов сохраняется.