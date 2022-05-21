Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области

Погибших в результате вражеских действий нет.

Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области
© Слово і діло

В результате ракетного обстрела Ровенской области пострадали шестеро человек, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. Состояние пострадавших стабильное.

«Погибших нет, шесть человек получили травмы, им предоставлена помощь в медицинских заведениях области. Состояние пострадавших стабильное», – рассказал Коваль.

Глава ОВА призвал жителей Ровенской области воздержаться от участия в массовых мероприятиях на протяжении следующих суток. Ведь угроза повторных ракетных ударов сохраняется.

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