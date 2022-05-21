Новостей.COM ⇒
2022-05-21
Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области
Погибших в результате вражеских действий нет.
© Слово і діло
В результате ракетного обстрела Ровенской области пострадали шестеро человек,
«Погибших нет, шесть человек получили травмы, им предоставлена помощь в медицинских заведениях области. Состояние пострадавших стабильное», – рассказал Коваль.
Глава ОВА призвал жителей Ровенской области воздержаться от участия в массовых мероприятиях на протяжении следующих суток. Ведь угроза повторных ракетных ударов сохраняется.
Юлия Москаленко, ZN.ua