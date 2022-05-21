В трех районах Одессчины ввели режимные ограничения: что теперь под запретом для жителей

В трех приграничных районах Одесской области ввели дополнительные режимные ограничения, что известно.

В трех районах Одесской области – Белгород-Днестровском, Болградском, Одесском ввели дополнительные временные ограничения. Речь идет об ограничениях на въезд, проведению работ, плавании судов и т.д. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве отметили, что ограничения связаны с вооруженной агрессией россии и для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.

Теперь в этих трех районах запрещено:

въезд в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц.

проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных.

отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков).

скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.

перевозка оружия и средств активной обороны без разрешений.

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций

использование воздушных судов без пилотируемой техники.

движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова, кроме определенных категорий лиц.

плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.