Проти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкції

Уряд затвердив нові санкції проти пов’язаних з «Росатомом» фізичних та юридичних осіб, інформує ZN.ua.

Проти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкції

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про затвердження урядом нового пакету персональних санкцій, під які потрапив радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа, який напередодні активно коментував представникам місії МАГАТЕ ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

«Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить «екскурсію» для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку», – написав Герман Галущенко у Facebook.

Він уточнив, що мова йде про Рената Карчаа, росіянина та радника генерального директора ФГУП «НО РАО (ДК «Росатом»).

Також у санкційному переліку опинились понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською державною корпорацією «Росатом».

«Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!» – наголосив Герман Галущенко.

Під час візиту моніторингової місії МАГАТЕ на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію чоловік, якого російські ЗМІ назвали "російським експертом", активно "пояснював" делегатам, що відбувається на станції. Ним виявився радник гендиректора «Росатому» Ренат Карчаа.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Більшість угорців не підтримують санкції проти РФ і надання зброї Україні — опитуванняБільшість угорців не підтримують санкції проти РФ і надання зброї Україні — опитування
Соціологи розповіли, скільки німців підтримують санкції проти РосіїСоціологи розповіли, скільки німців підтримують санкції проти Росії
"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."
На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного — Зеленський відповів Гроссі про візит на ЗАЕСНа жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного — Зеленський відповів Гроссі про візит на ЗАЕС
Співробітник ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ циркомСпівробітник ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ цирком
Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"
В "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіянВ "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіян
Зрадник Аксьонов сказав, скільки кримчан добровільно пішли воювати проти УкраїниЗрадник Аксьонов сказав, скільки кримчан добровільно пішли воювати проти України
У Литві закрили справу проти Горбачова через його смертьУ Литві закрили справу проти Горбачова через його смерть
Последние новости
Подгружаем последние новости