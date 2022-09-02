Проти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкції

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про затвердження урядом нового пакету персональних санкцій, під які потрапив радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа, який напередодні активно коментував представникам місії МАГАТЕ ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

«Сьогодні – гід на станції, а завтра – маєш санкції. Вчора весь світ спостерігав, як він проводить «екскурсію» для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку», – написав Герман Галущенко у Facebook.

Він уточнив, що мова йде про Рената Карчаа, росіянина та радника генерального директора ФГУП «НО РАО (ДК «Росатом»).

Також у санкційному переліку опинились понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською державною корпорацією «Росатом».

«Кожен, чиїми руками ведеться ця вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну!» – наголосив Герман Галущенко.

Під час візиту моніторингової місії МАГАТЕ на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію чоловік, якого російські ЗМІ назвали "російським експертом", активно "пояснював" делегатам, що відбувається на станції. Ним виявився радник гендиректора «Росатому» Ренат Карчаа.