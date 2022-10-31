У Мелітополі російські війська ввели військову цензуру

Російські окупаційні війська запровадили військову цензуру на окупованих територіях Запорізької області, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти ввели військову цензуру - будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - наголосив Федоров у Telegram.

Він також зазначив, що з перших днів окупації територій Запорізької області окупанти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

За його словами, причина інформаційного терору - масовий супротив жителів Запорізької області окупаційній владі.