У Мелітополі російські війська ввели військову цензуру

Окупанти будуть перевіряти телефони жителів, щоб дізнатися, які новини вони читають та з ким спілкуються, інформує ZN.ua.

У Мелітополі російські війська ввели військову цензуру
© РИА Мелитополь

Російські окупаційні війська запровадили військову цензуру на окупованих територіях Запорізької області, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти ввели військову цензуру - будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - наголосив Федоров у Telegram.

Він також зазначив, що з перших днів окупації територій Запорізької області окупанти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

За його словами, причина інформаційного терору - масовий супротив жителів Запорізької області окупаційній владі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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