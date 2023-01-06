США ввели додаткові санкції проти іранців за постачання дронів Росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило обмежувальні заходи проти ще сімох фізичних осіб з Ірану за допомогу Росії у війні проти України шляхом постачання безпілотників. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Під нові санкції потрапили шість представників керівництва компанії Qods Aviation Industries, яка бере участь у розробці й виготовленні БпЛА, будучи ключовим іранським виробником оборонної техніки, підконтрольним Міністерству оборони. Сама QAI вже перебуває під обмеженнями США за створення дронів, у тому числі Mohajer-6, для армії РФ .

Так, у санкційний список додали голову ради директорів згаданої компанії та заступника Міноборони Сейєда Ходжатоллу Горейші, який керував військовими дослідженнями та розробками Тегерану, а також відповідав за переговори з Москвою щодо поставок безпілотників.

У перелік внесли і керуючого директора QAI та члена її правління Гассема Дамавандяна. Він, ймовірно, сприяв передачі БпЛА іранським військовим службам і брав участь у тренуваннях російських солдатів використанню дронів.

Санкції США також поширилися на головного члена ради директорів Qods Aviation Industries Гамірезу Шаріфі-Техрані, який був залучений до міжнародних конференцій щодо іранських безпілотників і до постачання обладнання військовим Тегерана.

Серед інших членів ради директорів компанії, які опинилися під обмеженнями Штатів, – Реза Хакі, Маджід Реза Ніязі-Ангілі та Валі Арланізаде.