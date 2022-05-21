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2022-05-21
Диверсия на Киевщине: пограничники сообщили подробности произошедшего
Пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой
"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы роSSийской пропаганды", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пограничников, мужчина хранил мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Белорусь.
Алексей Ионов, politeka.net