Защитник "Азостали" показал свои последние фото из Мариуполя

Защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" опубликовал проникновенные снимки с "Азовстали". Патриот показал себя на фоне предприятия, уничтоженного роSSийскими оккупантами.

“Азовсталь - место моей смерти и жизни“: защитник Мариуполя показал свои последние фото

Украинец не только защищает родину от захватчиков, но и делает эффектные фото. Он позировал на фоне металлургического комбината принявшего на себя удар рашистов.

"Азовсталь" стала убежищем для Казацкого и его соратников. Военнослужащий поблагодарил завод за временный приют и оставил душераздирающий пост.

"Ну вот и все. Спасибо за приют, "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", - написал Дмитрий.

“Азовсталь - место моей смерти и жизни“: защитник Мариуполя показал свои последние фото

"Орест" запечатлен с грудами металла. На одном из кадров защитник снялся напротив луча света, который попадал на территорию укрытия из пробитой снарядами крыши. Он буквально пронизывал Казацкого, который стоял, раскинув руки в стороны.

“Азовсталь - место моей смерти и жизни“: защитник Мариуполя показал свои последние фото

В начале мая с "Азовстали" удалось вывезти гражданских. В понедельник, 16 мая, с комбината удалось эвакуировать раненых военнослужащих.

“Азовсталь - место моей смерти и жизни“: защитник Мариуполя показал свои последние фото

Фолловеры Дмитрия восхитились его мужеством и пожелали выдержки.

"Спасибо за вашу силу. Мир с вами!", "Вас ждет вся страна. Возвращайтесь живыми!", "Нет сил смотреть, держитесь!", "Мы верим, что вы вернетесь домой", "Наши герои, любим!", "Пусть Бог вас хранит. Вы сделали невозможное, живите!" – прокомментировали они.

Напомним, певица Наталья Могилевская рассказала о смерти дяди в Мариуполе и его последнем подарке.


Ловіцька Леся, Тудей

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