РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины

РоSSийские оккупанты разрушили стадион "Солнечный" в Харькове, сообщает страница Zorya Londonsk в Twitter .

Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену. РоSSийские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.

Turns out it would be our last visit for a while…?



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2022

Стадион "Солнечный" был построен в 2011 году. На нем национальная команда Украины проводила свои тренировки перед матчами в Харькове на ОСК "Металлист".

Также на арене домашние матчи проводили "Гелиос", "Металлист 1925", "Металл" и другие местные команды.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.