РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Это был явно не военный объект.
РоSSийские оккупанты разрушили стадион "Солнечный" в Харькове, сообщает страница Zorya Londonsk в Twitter.
Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену. РоSSийские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.
Turns out it would be our last visit for a while…?— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)
Likely the same being said for Zbirna returning there too
Sonyashnyi Stadium, May 2022
https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt May 20, 2022
Стадион "Солнечный" был построен в 2011 году. На нем национальная команда Украины проводила свои тренировки перед матчами в Харькове на ОСК "Металлист".
Также на арене домашние матчи проводили "Гелиос", "Металлист 1925", "Металл" и другие местные команды.
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.