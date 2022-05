РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины

РоSSийские оккупанты разрушили стадион "Солнечный" в Харькове, сообщает страница Zorya Londonsk в Twitter .

Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену. РоSSийские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.