"Совместными усилиями отстроим все за два года": Кубраков на международном саммите

Команда Министерства инфраструктуры Украины в ежедневном режиме разрабатывает перечень разрушенных объектов инфраструктуры. Ведомство также определило дорожную карту помощи, которая необходима Украине сейчас и потребуется для последующего послевоенного восстановления.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам участия ежегодного Саммита международного транспортного форума, передает пресс-служба Мининфраструктуры, информирует Апостроф.

"Действия агрессора приводят к негативным последствиям для всего мира. Я искренне благодарен своим коллегам со всего мира, которые поддерживают Украину с первых дней войны. Уверен, общими усилиями мы сможем восстановить разрушенное за два года", - подчеркнул он.

Участники саммита, в котором принял участие Кубраков, также приняли документ о "Призыве к действиям в связи с военной агрессией роSSийской федерации против Украины". В нем все присутствующие руководители транспортных отраслей выразили единодушную поддержку Украины и обязались прекратить сотрудничество с россией и беларусью.

"Я искренне благодарен за поддержку Великобритании, Германии, США, Литве – инициаторам принятия "Призыва к действиям" и всем странам, кто присоединился к этому документу и был не безразличен в это сложное время", - подчеркнул Кубраков.

В рамках саммита украинская делегация провела отдельные встречи с главами транспортных ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Турции, а также с руководством Всемирного банка. Обсуждалось участие этих государств в восстановлении Украины, а также координация действий по транспортной блокаде россии.

Напомним, как ранее сообщили в Министерстве инфраструктуры, Украина и США подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве.


Иван Троянов, Апостроф

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