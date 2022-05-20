Иск Украины против РФ в Международном уголовном суде поддержали более 40 стран

Более 40 государств поддержали намерение Украины привлечь РФ к ответственности в Международном уголовном суде за незаконное вторжение на свою территорию. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление, распространенное МИД Канады от имени еще 40 стран и Европейского Союза.

"Мы приветствуем иск Украины против РоSSии в Международном уголовном суде, который должен установить, что у РоSSии не было законного повода применять военные действия против Украины на основе неподтвержденных обвинений в геноциде", — говорится в документе.

Страны выразили "общее намерение рассмотреть все способы поддержки Украины в ее работе с МУС, а также, возможно, приобщиться к слушаниям". Подписавшиеся также отметили, что Украина справедливо вынесла вопрос роSSийского вторжения на рассмотрение в Гааге.

"Мы твердо убеждены, что этот вопрос был справедливо вынесен на рассмотрение МУС, чтобы суд мог предоставить вывод о роSSийских упреках относительно геноцида как причине для неоправданного и жестокого вторжения в Украину", — отмечается в заявлении.

Кроме того, в документе страны призвали международное сообщество рассмотреть все способы помощи Украине в ее работе с Международным уголовным судом.