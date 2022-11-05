На Херсонщині росіяни підірвали понад 50 суден, пальне просто стікає в Дніпро – ОК «Південь»
Росіяни спричинили екологічне лихо.
На південній ділянці фронту тривають важкі бої. Росіяни намагаються утриматися на зайнятих рубежах та завдають ураження по позиціях української армії. А ще вони спричинили екологічне лихо, підірвавши десятки суден на Дніпрі. Про це
«На Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл всіх імовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні, – йдеться у повідомленні ОК “Південь”. – Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі».
Росіяни продовжують тероризувати населені пункти Миколаївської області ракетами. Вони запустили дві крилаті ракети і їх успішно збила ППО. Також росіяни ведуть аеророзвідку та використали проти позицій ЗСУ ударний безпілотний апарат типу «Ланцет-3» в Бериславському районі. Також використовував вертоліт Ка-52.
ЗСУ натомість виконали 170 вогневих завдань по ворожих військах, ліквідувавши 32 окупантів, чотири зенітні та артилерійські установки, три танки, три автівки та склади з боєприпасами окупантів в Бериславському і Херсонському районах.