На Херсонщині росіяни підірвали понад 50 суден, пальне просто стікає в Дніпро – ОК «Південь»

На південній ділянці фронту тривають важкі бої. Росіяни намагаються утриматися на зайнятих рубежах та завдають ураження по позиціях української армії. А ще вони спричинили екологічне лихо, підірвавши десятки суден на Дніпрі. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«На Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл всіх імовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні, – йдеться у повідомленні ОК “Південь”. – Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі».

Росіяни продовжують тероризувати населені пункти Миколаївської області ракетами. Вони запустили дві крилаті ракети і їх успішно збила ППО. Також росіяни ведуть аеророзвідку та використали проти позицій ЗСУ ударний безпілотний апарат типу «Ланцет-3» в Бериславському районі. Також використовував вертоліт Ка-52.

ЗСУ натомість виконали 170 вогневих завдань по ворожих військах, ліквідувавши 32 окупантів, чотири зенітні та артилерійські установки, три танки, три автівки та склади з боєприпасами окупантів в Бериславському і Херсонському районах.