Погодити дозволи для нових суден-учасників зернового коридору не вдалося — ООН

Обговорення продовжать наступного тижня.

Спільний координаційний центр у Стамбулі під час зустрічі представників ООН , України, Туреччини та Росії не зміг дійти згоди щодо видачі дозволів новим суднам для участі в Чорноморській зерновій ініціативі, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

Офіційний представник ООН Фархан Хак заявив, що наступного тижня відбудеться нарада на найвищому рівні, під час якої обговорення продовжиться.

За його словами, наразі триває щоденна інспекційна робота на раніше узгоджених суднах.

Упродовж останніх тижнів рух суден через український зерновий коридор неодноразово переривався через дії РФ .

«Ми закликаємо всі сторони продовжувати свої обговорення, долати оперативні труднощі та працювати над повною реалізацією та продовженням ініціативи», — повідомив речник.