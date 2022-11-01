У ніч нападу на Чорноморський флот жодне з суден не проходило гуманітарним коридором — ООН

Жодне з задіяних в угоді з експорту зерна суден не проходило через чорноморський морський гуманітарний коридор у ніч на 29 жовтня, коли Росія заявила, що її судна, що знаходяться в Криму, зазнали нападу.

«У ніч на 29 жовтня, коли сталася атака, в коридорі не було жодного судна. Крім того, жодне судно не повідомило про інцидент на вихідних», — заявив глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс, відповідаючи на звинувачення Росії під час засідання Радбезу ООН .