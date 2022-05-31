Внутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены Европейского Союза согласовать внутренние противоречия и утвердить шестой пакет санкций против РоSSии, включая нефтяное эмбарго. Ведь отсутствие единства в Европе — именно то, чего пытается достичь Москва, только усиливая давление. Об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Европейского совета.

"РоSSия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, который мы сейчас видим, и не единый ЕС , а 27 отдельных государств, 27 "обломков", которые невозможно собрать вместе. Это их желание. Такова политика агрессора. В ней нет никакого промедления", — заявил президент.

Он отметил, что пока РФ разрушает наши города и громады на Донбассе, "желаемое европейское единство может пошатнуться".

Зеленский упомянул, что последний, пятый, пакет санкций Евросоюза против РоSSии был принят еще 8 апреля. С тех пор прошло 52 дня, за которые не было достигнуто соглашение о дальнейших мерах в отношении государства-агрессора.

"Я не обвиняю никого из вас. Вина за все происходящее — только на роSSийском государстве. Но я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс в санкциях за эту агрессию… Таков прогресс, чтобы РоSSия начала искать мир", — сказал глава нашей страны.

Он добавил, что Европейский Союз до сих пор зависит от РФ и его давления, хотя все должно быть наоборот.

"Почему РоSSия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории Евросоюза все еще активны роSSийские пропагандистские каналы? Это информационное оружие РФ . Почему роSSийские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?" — риторически спросил Зеленский.

И подчеркнул, что действенные ответы на все, что совершает РоSSия против Украины и всей Европы, можно найти только с помощью большего единства.

Президент также отметил, что последствия роSSийского вторжения уже вышли за пределы Европы.

По его словам, РФ целенаправленно хочет ударить по европейскому обществу. В частности, создать продовольственный кризис за счет блокирования портов Украины и вызвать новый миграционный кризис из-за голода. Он также напомнил о начавшихся в прошлом году ценовых манипуляциях РоSSии на энергетическом рынке с целью создания нестабильности.

"А для чего? Чтобы европейцы протестовали не против агрессора и его агрессии, а против своих же государств. Против вас лично, против своего руководства. И если это угроза для каждого и каждой из всех стран, если это ставка РоSSии на политический хаос в ваших странах, то почему некоторые еще думают, что могут защититься наедине? Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу РоSSия воспринимает как аргумент. Пора быть не отдельными, не "обломками", а единым целым", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что все разногласия в ЕС должны быть решены, а новый пакет санкций — включать и запрет на роSSийскую нефть.

“Большее единство – это действительно фундамент этой силы. Наконец-то должны прекратиться любые раздоры в Европе, внутренние споры, которые только стимулируют РоSSию давить больше и больше на вас, на всю Европу. Шестой санкционный пакет должен быть согласован, он должен быть эффективным, включая нефть, чтобы РоSSия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы”, — подытожил президент Украины.