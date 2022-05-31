Внутренние споры в Европе только стимулируют РоSSию давить больше — Зеленский на саммите ЕС
По мнению президента, именно разъединения Европы хочет Кремль: видеть 27 "обломков", вместо единого Евросоюза, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены Европейского Союза согласовать внутренние противоречия и утвердить шестой пакет санкций против РоSSии, включая нефтяное эмбарго. Ведь отсутствие единства в Европе — именно то, чего пытается достичь Москва, только усиливая давление. Об этом Зеленский сказал во время
"РоSSия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский совет, который мы сейчас видим, и не единый ЕС, а 27 отдельных государств, 27 "обломков", которые невозможно собрать вместе. Это их желание. Такова политика агрессора. В ней нет никакого промедления", — заявил президент.
Он отметил, что пока РФ разрушает наши города и громады на Донбассе, "желаемое европейское единство может пошатнуться".
Зеленский упомянул, что последний, пятый, пакет санкций Евросоюза против РоSSии был принят еще 8 апреля. С тех пор прошло 52 дня, за которые не было достигнуто соглашение о дальнейших мерах в отношении государства-агрессора.
"Я не обвиняю никого из вас. Вина за все происходящее — только на роSSийском государстве. Но я уверен, что каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс в санкциях за эту агрессию… Таков прогресс, чтобы РоSSия начала искать мир", — сказал глава нашей страны.
Он добавил, что Европейский Союз до сих пор зависит от РФ и его давления, хотя все должно быть наоборот.
"Почему РоSSия все еще может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории Евросоюза все еще активны роSSийские пропагандистские каналы? Это информационное оружие РФ. Почему роSSийские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями?" — риторически спросил Зеленский.
И подчеркнул, что действенные ответы на все, что совершает РоSSия против Украины и всей Европы, можно найти только с помощью большего единства.
Президент также отметил, что последствия роSSийского вторжения уже вышли за пределы Европы.
По его словам, РФ целенаправленно хочет ударить по европейскому обществу. В частности, создать продовольственный кризис за счет блокирования портов Украины и вызвать новый миграционный кризис из-за голода. Он также напомнил о начавшихся в прошлом году ценовых манипуляциях РоSSии на энергетическом рынке с целью создания нестабильности.
"А для чего? Чтобы европейцы протестовали не против агрессора и его агрессии, а против своих же государств. Против вас лично, против своего руководства. И если это угроза для каждого и каждой из всех стран, если это ставка РоSSии на политический хаос в ваших странах, то почему некоторые еще думают, что могут защититься наедине? Европа должна продемонстрировать силу, потому что только силу РоSSия воспринимает как аргумент. Пора быть не отдельными, не "обломками", а единым целым", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что все разногласия в ЕС должны быть решены, а новый пакет санкций — включать и запрет на роSSийскую нефть.
“Большее единство – это действительно фундамент этой силы. Наконец-то должны прекратиться любые раздоры в Европе, внутренние споры, которые только стимулируют РоSSию давить больше и больше на вас, на всю Европу. Шестой санкционный пакет должен быть согласован, он должен быть эффективным, включая нефть, чтобы РоSSия чувствовала цену за то, что делает против Украины и против всей Европы”, — подытожил президент Украины.