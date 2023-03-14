Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков

Україна очікує реакції Туреччини та ООН.

Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков
© ТСН

Заява Росії про те, що вона готова продовжити дію угоди про експорт українського зерна лише на 60 днів, суперечить умовам угоди, заявив віцепрем'єр —міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

У своєму дописі в Twitter він підкреслив, що зернова угода передбачає продовження її щонайменше на 120 днів, відтак пропозиція російської сторони суперечить документу, який підписали Туреччина й ООН.

«Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи», — додав Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди і зернова угода, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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