Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков

Заява Росії про те, що вона готова продовжити дію угоди про експорт українського зерна лише на 60 днів, суперечить умовам угоди, заявив віцепрем'єр —міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

У своєму дописі в Twitter він підкреслив, що зернова угода передбачає продовження її щонайменше на 120 днів, відтак пропозиція російської сторони суперечить документу, який підписали Туреччина й ООН .

«Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи», — додав Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди і зернова угода, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня.