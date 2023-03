Заяви Росії суперечать умовам зернової угоди — Кубраков

Заява Росії про те, що вона готова продовжити дію угоди про експорт українського зерна лише на 60 днів, суперечить умовам угоди, заявив віцепрем'єр —міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

У своєму дописі в Twitter він підкреслив, що зернова угода передбачає продовження її щонайменше на 120 днів, відтак пропозиція російської сторони суперечить документу, який підписали Туреччина й ООН .

«Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи», — додав Кубраков.