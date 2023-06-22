Україна поки не оптимістично налаштована щодо продовження "зернової угоди" – Кубраков
Українська влада "зараз не оптимісто налаштована" щодо можливості продовження зернової ініціативи для експорту зерна з наших портів через Чорне море, термін дії якої спливає 18 липня 2023 року. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков у коментарі журналістам, пише
Він також додав, що ефективність зернового "коридору" знизилася з початку травня. За даними міністра, за останній час Україні вдалося експортувати більше аграрної продукції іншими шляхами, а не за допомогою угоди, підписаної з Організацією Об'єднаних Націй і Туреччиною.
Раніше в РФ вкотре сказали, що не бачать шансів для продовження зернової угоди. Про "вихід з угоди" недавно заговорив і російський президент Владімір Путін, бо гуманітарні коридори нібито використовуються для запуску дронів нашими військовими і постачання зброї. У ООН розповідали, що Росія вимагає відновити експорт аміаку через Одесу, погрожуючи не пропускати судна до українського порту "Південний".