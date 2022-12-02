Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку через підвищення

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку через підвищення
Фото: liga.net

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За словами Железняка, звільнення Кубракова з посади міністра потрібне для призначення його віце-прем'єром, який очолить міністерства інфраструктури та регіональної політики після їх об'єднання.

«Це відбудеться на цьому тижні», — написав він.





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