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2022-11-30
Міністр інфраструктури Кубраков подав заяву на звільнення
Заяву вже внесли у Раду на голосування.
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У Раду внесли заяву нинішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення, інформує
"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
Повідомляється, що після голосування щодо відставки коаліція подасть постанову на призначення віце-прем'єр міністром і об'єднає два міністерства — інфраструктуру та регіональну політику.
Оксана Лебедина, ZN.ua