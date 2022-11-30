Міністр інфраструктури Кубраков подав заяву на звільнення

Заяву вже внесли у Раду на голосування.

Міністр інфраструктури Кубраков подав заяву на звільнення
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У Раду внесли заяву нинішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення, інформує ZN.ua.

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Повідомляється, що після голосування щодо відставки коаліція подасть постанову на призначення віце-прем'єр міністром і об'єднає два міністерства — інфраструктуру та регіональну політику.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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