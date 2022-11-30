Міністр інфраструктури Кубраков подав заяву на звільнення

У Раду внесли заяву нинішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення, інформує ZN.ua .

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Повідомляється, що після голосування щодо відставки коаліція подасть постанову на призначення віце-прем'єр міністром і об'єднає два міністерства — інфраструктуру та регіональну політику.