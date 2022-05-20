Глава Черниговской ОВА запретил мэру Чернигова покидать город ради выступления в Давосе

По информации ZN.UA, Атрошенко столкнулся с такой проблемой из-за того, что политически поддерживает мэра столицы Виталия Кличко, информирует ZN.ua.

Глава Черниговской ОВА запретил мэру Чернигова покидать город ради выступления в Давосе
© World Economic Forum / Flickr

Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус запретил городскому главе Чернигова Владиславу Атрошенко участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом «Зеркалу недели» сообщил секретарь Черниговской городской рады Александр Ломако.

Приглашение на форум Атрошенко получил от Фонда Виктора Пинчука. Сразу после этого он получил от компетентных военных заверение, что в ближайшие недели сухопутное наступление роSSийских войск в сторону Чернигова практически исключено, и принял решение ехать: участие во Всемирном экономическом форуме - это возможность рассказать о героической обороне Чернигова и найти дополнительные инструменты для более качественного послевоенного восстановления города.

«Город нуждается в таком внимании, ведь Чернигов испытал значительные разрушения. Это касается жилищного фонда, инфраструктуры, социальной сферы, промышленности. Своими силами город никогда не решит подобный объем проблем. И каждая упущенная возможность привлечь средства – это потерянное время. Люди должны получить ответы с конкретными сроками и суммами на восстановление разрушенного жилья или бизнеса», - комментирует Ломако.

После того, как Атрошенко принял решение ехать, Ломако сразу обратился к Чаусу с просьбой оперативно согласовать командировку мэра.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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