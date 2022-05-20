"Это не имеет смысла": эксперт объяснил, почему ВСУ не буду возвращать Змеиный в обозримом будущем

Остров Змеиный

Украина может вернуть под контроль остров Змеиный, но в данный момент это не имеет смысла.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день это в принципе возможно (установить ПВО и высадить десант), но это не имеет смысла. Дело в том, что Змениный остров находится под перекрестным огнем. До него достают все огневые средства роSSийского флота и огневые средства с нашей стороны.

остров змеиный

Поэтому его надо держать под огневым контролем и не давать там ничего развернуть. Но высадить там гарнизон... У нас нет возможности его защитить полноценно. И нет возможности построить морскую дорогу для его снабжения и поддержки. На море у нас практически нет средств для обеспечения его жизнедеятельности.

Поэтому огневого контроля вполне достаточно и пусть это станет очередным местом, где можно наносить поражение роSSийским войскам", - заявил Олег Жданов.


Алексей Ионов, politeka.net

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