"Это не имеет смысла": эксперт объяснил, почему ВСУ не буду возвращать Змеиный в обозримом будущем

Украина может вернуть под контроль остров Змеиный, но в данный момент это не имеет смысла.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день это в принципе возможно (установить ПВО и высадить десант), но это не имеет смысла. Дело в том, что Змениный остров находится под перекрестным огнем. До него достают все огневые средства роSSийского флота и огневые средства с нашей стороны.

Поэтому его надо держать под огневым контролем и не давать там ничего развернуть. Но высадить там гарнизон... У нас нет возможности его защитить полноценно. И нет возможности построить морскую дорогу для его снабжения и поддержки. На море у нас практически нет средств для обеспечения его жизнедеятельности.

Поэтому огневого контроля вполне достаточно и пусть это станет очередным местом, где можно наносить поражение роSSийским войскам", - заявил Олег Жданов.