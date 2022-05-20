WSJ: Способна ли Украина победить в войне и что будет дальше?
Издание приводит пять потенциальных сценариев дальнейшего развития событий на фронтах роSSийско-украинской войны, информирует
Никто не знает, как и когда закончится война в Украине. Но уже сейчас очевидно, что РоSSия не побеждает. Согласно западным правительственным и частным анализам, Москва не смогла достичь своей первоочередной цели молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство.
И успех роSSийского плана «Б», заключающегося в сокращенном наступлении на востоке и юго-востоке Украины, тоже кажется все менее возможным. Вещи, которые в начале полномасштабной войны казались очень вероятными, в частности, падение украинского государства, теперь маловероятны. Украина борется за свое выживание, поэтому она выживет, - сказал начальник штаба Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин во время своей речи в Лондоне.
РоSSия потерпит крах
Чрезвычайно мотивированные, хорошо вооруженные и тактически гибкие ВСУ смогли успешно воспользоваться слабостями роSSийской армии. РоSSия страдала от плохой логистики, а также не смогла наладить координацию разных элементов своего вторжения. РоSSийское оборудование в плохом состоянии, роSSийские солдаты плохо обучены, а также страдают от низкой морали. Западные аналитики указывают на то, что роSSийская армия не только понесла десятки тысяч потерь, ее офицерский корпус тоже был сильно ослаблен.
Большинство западных аналитиков считают, что выполнение роSSийского плана «Б» происходит гораздо медленнее, чем Москва надеялась. Ее очевидный план оцепить украинских военных кажется недостижимым. Между тем ВСУ начали использовать западные гаубицы M777, а также другое вооружение. Пентагон утверждает, что военная помощь уже оказывает влияние на ситуацию на поле битвы.