РоSSийские БПЛА используют французские комплектующие

РоSSийские оккупанты в своих боевых дронах "Орлан-10" используют французские тепловизоры. Об этом стало известно после того, как бойцы ВСУ сбили один такой беспилотник, рассказал в Facebook волонтер П. Кащук.

Когда разобрали сбитый беспилотник "Орлан-10", который, кстати, выпустили в феврале текущего года, в нем нашли французскую тепловизионную матрицу.

Из этого напрашивается вывод, что, несмотря на санкции против Кремля, французские предприятия продолжают поставлять свои товары на роSSийский рынок. Мало того, эти товары в РФ используют для производства военных беспилотных летательных аппаратов.

"Орлан-10" – это многоцелевой беспилотник, который используется для разведки и корректировки целей для артиллерии. РоSSийские оккупанты его применяют в Украине.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля и по 20 мая 2022 года украинские ПВО и ВВС сбили 204 самолета и 168 вертолетов роSSийских оккупантов. Кроме того, украинские бойцы сбили 460 БПЛА оперативно-тактического уровня. Также за это время уничтожено около 27 800 роSSийских оккупантов.