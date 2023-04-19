Греція купила в Ізраїлю партію БПЛА Orbiter для роботи з ракетами Spike

Греція та Ізраїль дедалі більше співпрацюють у питаннях оборони.

Ізраїльська оборонна компанія Aeronautics, що належить Rafael Advanced Defense Systems та Stolero Aeron, поставить Греції «десятки» безпілотних літальних систем Orbiter 3 у рамках контракту між урядами, повідомляє Defense News .

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Угода є частиною продажу Греції протитанкових ракет Spike компанії Rafael у пакеті вартістю 404 мільйони доларів.

Orbiter 3 здатний переносити вагу до 32 кг та літати до шести годин. Він підходить для розвідки, спостереження та рекогностування.

«У той час як системи Orbiter 3 виявляють, розпізнають та ідентифікують ціль, ракети Spike, запущені з повітря, моря або суші, можуть швидко замкнути петлю "датчик-стрілок", використовуючи систему Fire Weaver; C4I», - пояснили в Aeronautics, не уточнивши, як саме безпілотник інтегрується з ракетним комплексом.

В останні роки Греція та Ізраїль все більше співпрацюють у питаннях оборони, включаючи численні спільні навчання. У 2020 році Греція оголосила про укладення угоди щодо оренди великих безпілотників Heron з ізраїльською компанією IAI, а ізраїльська компанія Elbit Systems уклала контракт на будівництво в країні центру льотної підготовки.

Компанія Aeronautics заснована у 1997 році та придбана керівництвом Rafael та Stolero Aeron у 2019 році. Держкомпанія Rafael отримала 50% акцій. Серед тих, кому Aeronautics постачає Orbiter 3 – також неназвані клієнти в Азії та у Південній Америці.