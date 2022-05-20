Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень – генсек Совета Европы

Перед первой министерской сессией Совета Европы, которая проходит без РоSSии генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич заявила, что поддержка Украины является абсолютным приоритетом.

“На прошлой неделе я была в Киеве в День Европы, чтобы наглядно показать, где настоящее и будущее Украины. Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией РоSSии, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень”, — цитирует ее слова прес-служба Совета Европы.

Она добавила, что зверства РоSSии и ее армии в Украине подтверждают, что решение об исключении РоSSии из Совета Европы было правильным.

“Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Именно поэтому мы поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины в расследовании грубых нарушений прав человека. Именно поэтому мы вместе с украинскими властями решили пересмотреть наш План действий в свете реальной ситуации на местах”, - добавила генеральный секретарь Совета Европы.

Она отметила, что как только насилие закончится, Совет Европы поможет Украине дополнительным комплексом мер, адаптированных к ситуации.