Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень – генсек Совета Европы
Совет Европы скоро снова откроет офис в Киеве.
Перед первой министерской сессией Совета Европы, которая проходит без РоSSии генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич заявила, что поддержка Украины является абсолютным приоритетом.
“На прошлой неделе я была в Киеве в День Европы, чтобы наглядно показать, где настоящее и будущее Украины. Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией РоSSии, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень”, —
Она добавила, что зверства РоSSии и ее армии в Украине подтверждают, что решение об исключении РоSSии из Совета Европы было правильным.
“Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Именно поэтому мы поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины в расследовании грубых нарушений прав человека. Именно поэтому мы вместе с украинскими властями решили пересмотреть наш План действий в свете реальной ситуации на местах”, - добавила генеральный секретарь Совета Европы.
Она отметила, что как только насилие закончится, Совет Европы поможет Украине дополнительным комплексом мер, адаптированных к ситуации.
“Я также хотела бы добавить, что скоро мы вновь откроем наш офис в Киеве. Это решение является символом нашей решимости стоять на стороне украинских властей и народа, чье мужество является великим уроком”, - сообщила она.