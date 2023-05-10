Заступник генсека НАТО: для перемоги України потрібна єдність Альянсу

Водночас, за його словами, Альянс не має надсилати в Україну своїх військ, щоб не підняти конфлікт з Росією до рівня "війни між ядерними наддержавами".

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що тільки зі збереженням єдності Альянс зможе допомогти Україні перемогти. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua.

За словами заступника глави НАТО, найголовніше для Альянсу – зберегти єдність у допомозі Україні до її перемоги, але при цьому Альянс не має надсилати в Україну своїх військ, щоб не підняти конфлікт з Росією до рівня "війни між ядерними наддержавами".

"Наш обов’язок номер один – зберегти єдність нашої підтримки України. І якщо ми це зробимо, я знаю, що українці переможуть з нашою допомогою. Але при цьому ми не маємо перетворити вже кровопролитну війну на ще більшу війну між ядерними наддержавами", – зазначив Джоане.

Коментуючи запитання щодо можливості окремих країн НАТО надіслати свої війська на допомогу Україні, він сказав, що головним завданням НАТО є забезпечити безпеку своїх членів. Для цього Альянс зміцнює східний фланг НАТО, переосмислює процеси оборонного планування, привносить інновації та нові технології.

Також країни-союзники індивідуально та колективно у форматі "Рамштайн", у якому беруть участь понад п’ятдесят країн, не тільки країни НАТО, "масово підтримують Україну", надаючи їй військову, матеріально-технічну та практичну підтримку "для перемоги у війні, перемоги, на яку вони заслуговують", сказав другий за рангом керівник НАТО.

"Я вважаю, що ми зробили досить хорошу роботу для підтримки України, яка зараз готується до контрнаступу, який, сподіваємось, буде успішний", – додав Мірча Джоане.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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