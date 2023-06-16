Росія вкладає значні кошти в модернізацію ядерної зброї – генсек НАТО

РФ збільшила «ядерні можливості» на крайній півночі

Росія вкладає значні кошти у модернізацію свого ядерного потенціалу, а також розгорнула більше ядерних можливостей, у тому числі поблизу кордонів НАТО на крайній півночі, заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг, передає «Голос Америки», інформує ZN.ua .

«Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Ядерна риторика та повідомлення Росії безвідповідальні та небезпечні», – заявив Столтенберг.

При цьому країни Альянсу, за його словами, ще «не бачили жодних змін у ядерній позиції» Росії, які б вимагали змін у позиції НАТО. Члени альянсу «уважно стежать за тим, що робить Росія», зазначив генсек.

Нагадаємо, що Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI) у доповіді за 12 червня зазначав, що всі країни, які мають ядерну зброю, продовжують її модернізацію. Йдеться не лише про ядерні розробки Росії, Китаю, КНДР та Індії, а й про потенціал Британії, Ізраїлю, США та Франції.