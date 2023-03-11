Патріарх РПЦ Кіріл поскаржився Папі Римському та генсекретарю ООН на вигнання ченців із Києво-Печерської лаври

Патріарх РПЦ Кіріл звернувся до релігійних діячів та представників міжнародних організацій у зв'язку із ситуацією навколо Києво-Печерської Лаври. Він закликав Папу Римського Франциска та генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша "завадити вигнанню ченців" із лаври.

У зверненні Кіріл називає рішення Мінкульту "виселити" ченців УПЦ (МП) з лаври та листопадові обшуки СБУ "тиском на чернечу громаду".

Не забуває російський патріарх згадати і про "єдність російського, українського та білоруського народів", витоки якого, за його словами, потрібно шукати в стінах лаври.