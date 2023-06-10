Естонія заборонила в'їзд патріарху Кірілу

До санкційного списку потрапили ще понад півсотні фігурантів.

Міністерство закордонних справ Естонії в п'ятницю заборонило в'їзд до країни 58 росіянам, у тому числі главі Російської православної церкви патріарху Кирилу (Владіміру Гундяєву), а також дев’яти переслідувачам і викрадачам правозахисника Владіміра Кара-Мурзи. Про це повідомляє Postimees, інформує ZN.ua .

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За словами очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкна, санкції впроваджено через участь фігурантів списку у серйозних порушеннях прав людини, або у сприянні цим порушенням.

«Патріарх Кіріл є одним із найбільших носіїв і розповсюджувачів путінської ідеології, його давно слід було внести в чорний список. Він виправдовував і розпалював війну проти України», — заявив глава МЗС.

Цахкна заявив, що в Естонії не бажані люди, які підтримують агресію Росії в Україні.

«Я закликаю всі країни запровадити заборону на в’їзд для прихильників і виконавців жорстоких злочинів Росії», — наголосив він.

Заборона на в'їзд також застосована, зокрема, до дев'яти переслідувачів і викрадачів Кара-Мурзи, які ще не підпали під санкції ЄС, а також до людей, причетних до смерті Сєргєя Магнітського.

У 2022 році Україна та Британія запровадили санкції проти Кіріла, а спробу Євросоюзу внести церковника до санкційного списку в червні 2022 року заблокувала Угорщина. Однак Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує роль патріарха Кирила в «забезпеченні богословського прикриття агресивної війни Росії проти України».

Сполучені Штати не наклали санкцій на православного лідера, незважаючи на відповідні заклики з боку українських активістів та інших.

У квітні патріарх Кіріл потрапив під санкції Чехії.