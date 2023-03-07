Естонія закликає ЄС вдвічі знизити цінову стелю у $60 на російську нафту

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європейський Союз має вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту у розмірі $60, аби ще більше обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні. Про це пише Bloomberg .

«Ми повинні встановити верхню межу цін на російську нафту, щоб це не дозволило російській державі отримати додаткову вигоду», – сказав Рейнсалу.

За його словами, подібні обмеження мають бути поширені й на природний газ. Наразі США та інші неохоче зменшували ліміт, побоюючись, що це може призвести до різкого стрибка нафтових цін.

Рейнсалу наполягає, що ЄС має посилити санкції щодо банків та атомної енергетики РФ . Також він Блок закликав блок посилити боротьбу з методами обходу санкцій, завдяки яким Росія має змогу і далі отримувати технології, необхідні для її оборонного комплексу. Зокрема Росія отримує мікросхеми з ЄС та інтегральні схеми, що використовуються в ракетах і танках, через Туреччину, Об?єднані Арабські Емірати й Казахстан. Тому Рейнсалу закликає тиснути на ці країни.

Також він зазначив, що російська банківська та страхова системи, як і раніше, можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT.

Естонія, за його словами, намагається створити прецедент, конфіскуючи заморожені активи підсанкційних росіян, щоб передати їх Україні для відновлення. Країна заморозила близько €20 млн ($21 мільйон) у приватних російських компаній.