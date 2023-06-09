Київська облрада заборонила УПЦ МП

Депутати просять Раду законодавчо оформити заборону.

Депутати Київської обласної ради заборонили діяльність УПЦ МП на території регіону. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної ради, інформує ZN.ua.

Київська облрада заборонила УПЦ МП

Депутати проголосували за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на території України релігійних організацій Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування.

"Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично, контролюється країною-агресором та підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП", - зазначила заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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