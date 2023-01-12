Сподівалася на перемогу РФ: київська вчителька підтримувала ворожу армію, що їй загрожує

У Києві вчительку судитимуть за підтримку ворожої армії та заклики до повалення влади.

З початку збройної агресії РФ проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, за допомогою власних облікових записів у соцмережах, поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдання її агресії проти України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Крім того, підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України армією РФ .

Колаборантка стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала надію на перемогу РФ .

За даними слідства до суду направили обвинувальний акт щодо колаборантки (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувачена перебуває під вартою.

Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, зрадник займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.