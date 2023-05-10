Колишньому правоохоронцю із Куп’янська загрожує довічне перебування за ґратами

Він працював в конвойному загоні окупантів та знущався із затриманих українців.

Держане бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно правоохоронця, який допомагав загарбникам в Куп’янську Харківської області. За наказом загарбників чоловік охороняв незаконно затриманих українських громадян, учасників АТО. Також ексвійськовий бив та знущався з затриманих українців, повідомляє ДБР, інформує ZN.ua.

Колишньому правоохоронцю із Куп’янська загрожує довічне перебування за ґратами
© ДБР

Зрадник отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім обійняв іншу – командира одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську. Після деокупації міста чоловік залишився у місті та переховувався, але його все одно затримали.

Експравоохорнцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадуємо, ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця з Бердянського району, який здавав окупантам проукраїнських місцевих жителів.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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