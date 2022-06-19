Рада заборонила російську музику в Україні, подробиці нового закону: що потрібно знати

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

"За" проголосували 303 депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Також парламент заборонив імпорт і розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з рф, Білорусі та тимчасово окупованих територій України. "За" проголосували 306 депутатів.

Так, законопроект 7273-д передбачає заборону на території України публічного виконання, показу музики та кліпів російських виконавців на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, громадському транспорті, в навчальних закладах, закладах культури і відпочинку, готельного і ресторанного бізнесу і т.д.

Щоправда, така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до переліку музичних виконавців, які засуджують агресію рф проти України. Заява про включення до відповідного переліку подається представником артиста в СБУ , а вести і оновлювати "білий" список буде РНБО.

Також новий закон сприятиме популяризації українського музичного контенту завдяки збільшенню квот на радіо. Закон запрацює через три місяці з дня його публікації.