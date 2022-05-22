В Николаевской области 9 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов — облрада

Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область. За прошедшие сутки ранения получили 9 человек. Об этом сообщила Николаевска областная рада.

«Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.

«К счастью, детей среди пострадавших нет», - сообщили в облраде.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

«В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину», - говорится в сообщении.