В Николаевской области 9 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов — облрада

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь, информирует ZN.ua.

В Николаевской области 9 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов — облрада
Фото иллюстративное
© ГСЧС Николаевской области

Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область. За прошедшие сутки ранения получили 9 человек. Об этом сообщила Николаевска областная рада.

«Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.

«К счастью, детей среди пострадавших нет», - сообщили в облраде.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

«В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВДВ Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектовОккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектов
Ежедневно в Украине погибают сто человек — ЗеленскийЕжедневно в Украине погибают сто человек — Зеленский
В Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшиеВ Запорожской области оккупанты обстреляли село, есть пострадавшие
Глава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по областиГлава Ровенской ОВА назвал число пострадавших в результате ракетного удара по области
В Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениямиВ Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар по промпредприятию с удобрениями
Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернетеЖителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете
В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базеВ Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе
Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области — глава ОВАВойска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области — глава ОВА
"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя"Ребята получили от военных сигнал": Зеленский рассказал, что будет теперь с защитниками Мариуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости