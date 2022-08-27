Київська влада прокоментувала інформацію про обов’язкову евакуацію столиці

У КМДА запевняють, що ЗМІ їх не вірно зрозуміли

Київська влада прокоментувала інформацію про обов’язкову евакуацію столиці
В КМДА пояснили інформацію про евакуацію Києва
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У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про нібито підготовку столиці до обов’язкової евакуації, яку активно поширювали останніми днями ЗМІ. Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука.

За словами очільника департаменту КМДА, наразі не йде мова про евакуацію з Києва або з його окремих районів. На переконання Ткачука, ЗМІ просто не вірно його зрозуміли і «в погоні за хайпом, вирішили налякати киян».

«Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва», – наголосив Роман Ткачук.

Голова департаменту також звернувся до журналістів та попросив їх перевіряти інформацію і не створювати паніку.

«Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків», — додав Роман Ткачук.

У КМДА в свою чергу закликали киян бути пильними та довіряти лише офіційній і перевіреній інформації.


Артем Руденко, ZN.ua





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