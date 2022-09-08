Київська поліція прийшла з обшуками до львівських волонтерів
Серед них відомий активіст Святослав Літинський, який переправляв авто для ЗСУ, інформує
У Львові поліція вранці 8 вересня прийшла з обшуком до громадського активіста та волонтера Святослава Літинського. У
За словами активіста, спочатку поліція заявила, що принесла повістку, яка насправді виявилась ухвалою суду про обшук.
«Близько 07:00 ранку подзвонили в двері. На запитання дружини хто там, відповіли, що прийшли вручати повістку. Дружина, звісно, відчинила двері, але виявилося, що немає ніякої повістки, а є ухвала суду про обшук», – розповів Літинський львівським журналістам.
У коментарях до власного
За його словами, судячи з ухвали суду, обшук проводять у межах розслідування справи про продаж гуманітарної допомоги.
«Вони звинувачують одного капелана у продажі гумдопомоги. Я там фактично ні до нічого», – додав активіст.
За даними видання «
«Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, «йдемо прицепом». Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку», – розповів Назарій Островський.
Про те, що автомобіль передавали саме Плохому, підтвердив виданню і Святослав Літинський.
Обшуки у львівських волонтерів проводять київські поліцейські, без залучення львівських колег. Ухвалу про проведення обшуку видала ще 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.
Відомо, що слідчі розслідують «факти незаконного використання з метою отримання прибутку автотранспорту, який ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги групою з числа жителів м. Києва, Київської та Львівської областей».