Київська поліція прийшла з обшуками до львівських волонтерів

Серед них відомий активіст Святослав Літинський, який переправляв авто для ЗСУ, інформує ZN.ua.

Київська поліція прийшла з обшуками до львівських волонтерів
© Facebook/Litynskyy_Svyatoslav

У Львові поліція вранці 8 вересня прийшла з обшуком до громадського активіста та волонтера Святослава Літинського. У коментарі виданню Zaxid.net він припустив, що обшук пов’язаний із кампанією щодо волонтерів, які пов’язані із постачання автомобілів для ЗСУ.

За словами активіста, спочатку поліція заявила, що принесла повістку, яка насправді виявилась ухвалою суду про обшук.

«Близько 07:00 ранку подзвонили в двері. На запитання дружини хто там, відповіли, що прийшли вручати повістку. Дружина, звісно, відчинила двері, але виявилося, що немає ніякої повістки, а є ухвала суду про обшук», – розповів Літинський львівським журналістам.

У коментарях до власного посту у Facebook він зазначив, що викликав адвоката.

За його словами, судячи з ухвали суду, обшук проводять у межах розслідування справи про продаж гуманітарної допомоги.

«Вони звинувачують одного капелана у продажі гумдопомоги. Я там фактично ні до нічого», – додав активіст.

За даними видання «Наші гроші. Львів», приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні ще одного львівського волонтера Назарія Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.

«Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, «йдемо прицепом». Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку», – розповів Назарій Островський.

Про те, що автомобіль передавали саме Плохому, підтвердив виданню і Святослав Літинський.

Обшуки у львівських волонтерів проводять київські поліцейські, без залучення львівських колег. Ухвалу про проведення обшуку видала ще 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.

Відомо, що слідчі розслідують «факти незаконного використання з метою отримання прибутку автотранспорту, який ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги групою з числа жителів м. Києва, Київської та Львівської областей».


Ірина Знась, ZN.ua





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