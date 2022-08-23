Україна заснувала новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива"

В Україні розпочав роботу новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 серпня.

"Заснований новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива". В його роботі вже беруть участь європейські сусіди України - це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Поступово залучимо й інші держави. У форматі "Київської ініціатви" робота відбувається у форматі зовнішьополітичних радників глав держав. З боку України - це Андрій Сибіга та Андрій Єрмак. Цей формат дозволить нам посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім - безпеку. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку", - наголосив президент.

Зеленський також зазанчив, що саміт Кримська платформа цьогоріч буде ще сильнішим, і складом учаників, і тематикою обговорень.

"Ми значно розширюємо формат і завтра озвучимо всі деталі", - повідомив Зеенський.