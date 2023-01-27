Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, потрібен лише дозвіл Німеччини

Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, повідомляє естонське видання ERR .

Для цього необхідно отримати схвалення Німеччини як країни-виробника боєприпасів – Естонія вже подала відповідний запит.

Інформацію про можливу передачу боєприпасів, яку раніше оприлюднило агентство AFP з посиланням на анонімне джерело, підтвердив і міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю "Актуальній камері".

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема, про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблеми, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси", – сказав Певкур.