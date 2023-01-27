Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, потрібен лише дозвіл Німеччини

Понад 100 країн 15 років тому доучилися до конвенції про заборону такого типу боєприпасів, але Україна, Естонія, США та низка інших держав не входять до їх числа, інформує ZN.ua.

Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, потрібен лише дозвіл Німеччини
© unsplash.com/stanislau93

Естонія готова передати Україні касетні боєприпаси, повідомляє естонське видання ERR.

Для цього необхідно отримати схвалення Німеччини як країни-виробника боєприпасів – Естонія вже подала відповідний запит.

Інформацію про можливу передачу боєприпасів, яку раніше оприлюднило агентство AFP з посиланням на анонімне джерело, підтвердив і міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю "Актуальній камері".

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема, про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблеми, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси", – сказав Певкур.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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