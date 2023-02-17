Естонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для України

Естонія запропонувала країнам Європейського Союзу вкласти приблизно чотири мільярди євро для спільної закупівлі одного мільйона боєприпасів для України. Про це пише Bloomberg .

Зазначається, що наразі Росія за один день війни вистрілює таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. Саме тому ЄС терміново потребує збільшення свого оборонно-промислового потенціалу, щоб допомогти українським військовим витримати напад Росії.

"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішень та реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році — цього вимагає гострота ситуації в Україні", — йдеться в документі, який Естонія відправила до ЄС.