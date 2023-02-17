Новостей.COM ⇒
2023-02-17
Естонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для України
Таким чином можливо нівелювати дефіцит боєкомплекту в ЗСУ, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Естонія запропонувала країнам Європейського Союзу вкласти приблизно чотири мільярди євро для спільної закупівлі одного мільйона боєприпасів для України. Про це пише
Зазначається, що наразі Росія за один день війни вистрілює таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. Саме тому ЄС терміново потребує збільшення свого оборонно-промислового потенціалу, щоб допомогти українським військовим витримати напад Росії.
"Ми повинні докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішень та реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році — цього вимагає гострота ситуації в Україні", — йдеться в документі, який Естонія відправила до ЄС.
Віталій Кононученко, ZN.ua