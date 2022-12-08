Естонія також припиняє трансляцію телеканалу “Дождь”
Мовлення каналу зупинили уже всі країни Балтії
Естонські оператори телемовлення Telia, Elisa та Home 3 із 8 грудня припиняють трансляцію зареєстрованого в Латвії російського телеканалу “Дождь”, який минулого тижня потрапив у скандал через заявлену в ефірі підтримку російської армії, інформує
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"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дощ" є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", – заявили в операторі телемовлення.
У компанії Home 3 також підтвердили, що з 8 грудня телеканал «Дождь» більше не транслюватиметься в країнах Балтії.