Естонія також припиняє трансляцію телеканалу “Дождь”

Мовлення каналу зупинили уже всі країни Балтії

Естонія також припиняє трансляцію телеканалу “Дождь”

Естонські оператори телемовлення Telia, Elisa та Home 3 із 8 грудня припиняють трансляцію зареєстрованого в Латвії російського телеканалу “Дождь”, який минулого тижня потрапив у скандал через заявлену в ефірі підтримку російської армії, інформує ZN.ua.

Як пише видання Postimees, до компанії Elisa надійшло повідомлення від департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії про зупинення мовлення "Дождя".

"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дощ" є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", – заявили в операторі телемовлення.

У компанії Home 3 також підтвердили, що з 8 грудня телеканал «Дождь» більше не транслюватиметься в країнах Балтії.


Ірина Знась, ZN.ua





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