Среди сторонников Украины царит почти эйфория на фоне того, как украинская армия дает отпор войскам РоSSии. Но правда в том, что Украине предстоит еще долгий путь, прежде чем она сможет достичь приемлемого результата этой войны.

Чем ближе будет сдаваться победа, тем труднее будет Киеву , - пишет на страницах The Guardian эксперт Chatham House Кайр Джайлс. Проблема не только в том, что значительная часть территории Украины находится под роSSийским контролем. И ВСУ еще придется драться, чтобы уменьшить страдания украинцев, оказавшихся под режимом военной оккупации. Но есть также политический и экономический аспекты войны, которые часто оставались без внимания в рассмотрении ежедневных тактических деталей роSSийских военных катастроф, которые нередко Москва сама себе причиняла.