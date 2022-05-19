The Guardian: Украину ждут очень тяжелые испытания, праздновать поражение Путина еще рано
Несмотря на военные успехи, Киеву придется столкнуться с экономическим опустошением, возможным сокращением поддержки международного сообщества, а еще готовиться к битве за возвращение депортированных в РоSSию украинцев, информирует
Среди сторонников Украины царит почти эйфория на фоне того, как украинская армия дает отпор войскам РоSSии. Но правда в том, что Украине предстоит еще долгий путь, прежде чем она сможет достичь приемлемого результата этой войны.
Чем ближе будет сдаваться победа, тем труднее будет Киеву, - пишет на страницах