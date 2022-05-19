The Guardian: Украину ждут очень тяжелые испытания, праздновать поражение Путина еще рано

Несмотря на военные успехи, Киеву придется столкнуться с экономическим опустошением, возможным сокращением поддержки международного сообщества, а еще готовиться к битве за возвращение депортированных в РоSSию украинцев, информирует ZN.ua.

The Guardian: Украину ждут очень тяжелые испытания, праздновать поражение Путина еще рано
© Главнокомандующий ВСУ/t.me

Среди сторонников Украины царит почти эйфория на фоне того, как украинская армия дает отпор войскам РоSSии. Но правда в том, что Украине предстоит еще долгий путь, прежде чем она сможет достичь приемлемого результата этой войны.

Чем ближе будет сдаваться победа, тем труднее будет Киеву, - пишет на страницах The Guardian эксперт Chatham House Кайр Джайлс. Проблема не только в том, что значительная часть территории Украины находится под роSSийским контролем. И ВСУ еще придется драться, чтобы уменьшить страдания украинцев, оказавшихся под режимом военной оккупации. Но есть также политический и экономический аспекты войны, которые часто оставались без внимания в рассмотрении ежедневных тактических деталей роSSийских военных катастроф, которые нередко Москва сама себе причиняла.


Лесь Димань, ZN.ua

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