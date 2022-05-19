Ни домой, ни выехать: в Запорожской области оккупанты заблокировали тысячу машин с семьями и детьми

Ни домой, ни выехать: в Запорожской области оккупанты заблокировали тысячу машин с семьями и детьми

Людям приходится ожидать какого-то решения и без какой-либо информации, очередь растянулась на километры.

В Запорожской области, в городе Васильевка, перед блокпостом оккупантов находятся уже более тысячи автомобилей. Оккупанты не дают выехать мирным гражданам на неоккупированные земли, но при этом и назад не отпускают желающих уехать. Об этом проинформировала зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook.

"На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом РоSSийской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты" – рассказывает Некрасова.

По ее словам, во многих машинах есть женщины и дети. Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.

Матеуш Моравецкий

Мы также писали, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий бурно отреагировал на разговоры о том, что некоторые европейские политики все еще пытаются "сохранить лицо" путина после того, что он сделал в Украине. По мнению польского политика, сегодняшняя битва за Украину может определить будущее на несколько веков.

Поэтому роSSийского диктатора путина, развязавшего кровавою войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию "русского мира" преодолеть и искоренить.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Блок рекламы


Похожие новости
"Это был провал": оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу"Это был провал": оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу
"СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом""СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом"
Оккупанты сформировали два отряда кораблей: в командовании "Юг" сообщили о ситуацииОккупанты сформировали два отряда кораблей: в командовании "Юг" сообщили о ситуации
В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПДВ Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД
Оккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданскихОккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданских
В РоSSии хотят продавать Украине электричество из Запорожской АЭСВ РоSSии хотят продавать Украине электричество из Запорожской АЭС
В Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление оккупантов на СеверодонецкВ Луганской области взорвали мост, чтобы замедлить наступление оккупантов на Северодонецк
В Херсонской области россияне разыгрывают спектакли с обстрелами, чтобы потом обвинить ВСУВ Херсонской области россияне разыгрывают спектакли с обстрелами, чтобы потом обвинить ВСУ
Оккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУОккупанты без колебаний расстреливают украинцев, пытающихся вырваться из временно оккупированных территорий — перехват СБУ
Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»Оккупанты планируют снести комбинат «Азовсталь»
Последние новости
Подгружаем последние новости