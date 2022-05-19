Ни домой, ни выехать: в Запорожской области оккупанты заблокировали тысячу машин с семьями и детьми
Людям приходится ожидать какого-то решения и без какой-либо информации, очередь растянулась на километры.
В Запорожской области, в городе Васильевка, перед блокпостом оккупантов находятся уже более тысячи автомобилей. Оккупанты не дают выехать мирным гражданам на неоккупированные земли, но при этом и назад не отпускают желающих уехать. Об этом проинформировала зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в
"На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом РоSSийской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты" – рассказывает Некрасова.
По ее словам, во многих машинах есть женщины и дети. Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.
Мы также писали, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий бурно отреагировал на разговоры о том, что некоторые европейские политики все еще пытаются "сохранить лицо" путина после того, что он сделал в Украине. По мнению польского политика, сегодняшняя битва за Украину может определить будущее на несколько веков.
Поэтому роSSийского диктатора путина, развязавшего кровавою войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию "русского мира" преодолеть и искоренить.